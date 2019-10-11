Родные Заворотнюк разоблачили журналистов, распустивших фейки в сети

Анастасия Заворотнюк не находится в сопоре / Facebook

Анастасия Заворотнюк лечит онкологию в больнице в Москве, но ее родные не сообщают ничего о ее состоянии. Поэтому папарацци высматривают скандалы в окна.

После того, как в сети пошли слухи, что Анастасия Заворотнюк в вот-вот впадет в кому, семья сделала официальное заявление на ее странице в Instagram.

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"Мы искренне считаем, что радостью важно делиться, а тяжелые ситуации каждый переживает по-своему и имеет на это полное право. И это право необходимо уважать, оно - в приоритете перед всяким любопытством и нетерпением. Мы не готовы к визитам непрошеных гостей, считаем недопустимым, когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо; когда пытаются прорваться через пост охраны, наплевав на покой посетителей и сотрудников лечебного заведения; когда ищут "инсайдеров", готовых продать фото болеющего человека", - говорится в обращении родственников.

Близкие Анастасии Заворотнюк опубликовала фото журналистов и папарацци, которые караулят у больницы в поисках сенсации, и опровергла новость о том, что Анастасия Заворотнюк ву состоянии сопора.

"Мы хотим, чтобы страна знала своих "героев" в лицо.Заголовки, с которыми сегодня выходит пресса - снова за гранью добра и зла. Примеры в карусели. И мы официально заявляем: нет, это неправда!!!", - пишут родственники.

Ранее появилась информация, что могилу Анастасии Заворотнюк ищут под Москвой.

После того, как Стас Михайлов и пара звезд поддержали страницу против фейков об Анастасии Заворотнюк, ее заблокировали в Instagram.

Как известно, у Анастасии Заворотнюк неоперабельный рак мозга, и она уже более месяца лечится в Москве. Из-за наплыва СМИ ей пришлось переехать в другую больницу.

В новой больнице врач предложил продать интервью с Заворотнюк за 800 тысяч рублей сразу нескольким изданиям.