Могилу Заворотнюк усиленно ищут под Москвой: актриса зачастила на кладбище

Все ищут тайную могилу Анастасии Заворотнюк / Facebook

После того, как Анастасия Завоторнюк тайно покинула ЕМЦ в Москве, в сети пошли слухи, что она умерла, и похоронена рядом с братом и отцом.

Усердные россияне кинулись в Подмосковье искать могилы. Первыми фото с могил родных показало издание Дни.ру, но россияне продолжают искать безымянную могилу.

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После слухов о смерти Анастасии Заворотнюк, журналисты кинулись искать могилы родственников Заворотнюк, и не только нашли их на кладбище, но и пообщались с местным попом.

Оказывается, Анастасия Заворотнюк до госпитализации зачастила на кладбище в Анкудиново, где похоронены ее родные.

Местный священник с удовольствием все показал и рассказал прибывшим журналистам.

Ранее в сети разоблачили интервью, которое опубликовали от имени бывшего Заворотнюк.

Как известно, Анастасию Заворотнюк тайно вывезли из ЕМЦ в Москве, и перевели в какую-то другую больницу. Но, оказалось, что Анастасия Заворотнюк лечится в больнице с реабилитационным центром.

До этого появилась информация, что Анастасия Заворотнюк умерла.

О состоянии Анастасии Заворотнюк мало что известно официально - она больна раком, и опухоль неоперабельна. Поэтому ее лечили медикаментозно. Из-за повышенного внимания СМИ, Заворотнюк перевели в другую больницу.