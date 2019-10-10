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Разоблачили выдуманные истории про Анастасию Заворотнюк

10 октября 2019, 13:46

В сети скандал из-за того, что журналисты выдумали новость про Сергея Жигунова и Анастасию Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк / replyua.net

В погоне за зрителями, российские СМИ выдумали интервью с Сергеем Жигуновым, которое он якобы давал казахстанскому изданию.

Сергей Жигунов пришел в шок и ярость, когда узнал, что СМИ публикуют фейковые новости от его имени, пришет телеграм-канал НеМалахов.

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Оказывается, Сергея Жигунова уже "задрали" вопросами о Заворотнюк. Теперь актер в тизом шоке из-за репортров, которые со ссылкой на казахов приписали ему несуществующий комментарий.

"Я не давал и не буду давать никаких комментариев о состоянии Анастасии. У меня нет никакой информации о ней. И быть не может. Мы давно не общались, и я не знаю, что происходит в ее жизни в последнее время", - сказал, как отрезал, Жигунов.

Ранее в издании РенТВ появилась информация о том, что Жигунов объяснял, зачем Анастасию Заворотнюк перевели в другую клинику.

До этого Анастасию Заворотнюк тайно вывезли из ЕМЦ в Москве, и перевели в какую-то другую больницу. Но, оказалось, что Анастасия Заворотнюк лечится в больнице с реабилитационным центром.

До этого появилась информация, что Анастасия Заворотнюк умерла. Из-за этого известная блогер проанализировала историю, и нашла несостыковки в болезни Анастасии Заворотнюк.

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