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"Через неделю у Малахова": блогер нашла ложь в болезни Заворотнюк

8 октября 2019, 16:26

Российская блогер Лена Миро, которая всегда реагирует на все резонансные события, заметила не состыковки в истории болезни Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк / соцсети

Реальное состояние Анастасии Заворотнюк не соответствует тому, что описывают в СМИ.

Такой вывод сделала Лена Миро, которая собрала вместе и почитала всю историю о состоянии Анастасии Заворотнюк.

Свои соображения о болезни Анастасии Заворотнюк высказала Лена Миро в своем блоге.

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"Я верю в чудеса. Я очень хочу, чтобы Настя Заворотнюк осталась жива. Она мне в самом деле очень нравится. И даже если вся эта история болезни окажется похожей на "отравление" Алибасова, то пусть лучше так - я так считаю", - честно призналась девушка.

Она обратила внимание на то, что 15 сентября писали, что у Анастасии Заворотнюк начался системный отказ органов из-за инфекции, а теперь, через пару недель ее выписывают.

"То есть, у Насти пару недель назад началась полиорганная недостаточность. Это состояние, когда несколько внутренних органов перестают работать. Отказавший орган -- не восстанавливается. Человек просто умирает и достаточно быстро.Но время прошло. Прошли те пара дней, которые человек вообще способен прожить в состоянии, когда органы стали отказывать. Но Настя осталась жива.СМИ повопили по поводу болезни неделю, а потом всем надоело. Шум пошёл на спад, и тут -- с вероятностью 98%! -- сообщают, что актриса вчера вечером умерла!", - пишет Лена Миро.

Она вспомнила, что сразу появилось опровержение, но буквально через пару дней становится известно, что Заворотнюк и вовсе выписалась.

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"Серьёзно? Так бывает? Отказали органы, а теперь выписывают? Такого не было ещё в истории медицины. Кроме того, озвученный диагноз неизлечим, к сожалению. Этот вид просто не поддаётся никакой терапии. Вылечиться от него невозможно.Что происходит? Неужели через неделю мы увидим у Малахова Заворотнюк, как увидели чудом воскресшего Алибасова, бегло бредившего с ожогом пищевода второй степени?Что думаете? Попахивает разводом?", - возмутилась блогер.

  • Анастасия Заворотнюк и ее семья Instagram
  • Анастасия Заворотнюк и ее семья Instagram
  • Анастасия Заворотнюк и ее семья Instagram
  • Анастасия Заворотнюк и ее семья Instagram
  • Анастасия Заворотнюк и ее семья Instagram
  • Анастасия Заворотнюк и ее семья Instagram
  • Анастасия Заворотнюк и ее семья Instagram
  • Анастасия Заворотнюк и ее семья Instagram

Ранее нейрохирург отметил, что у Заворотнюк невысокие шансы побороть рак, если 

это тот же тип рака, что и сообщалось в СМИ.

Напомним, что врачи объяснили, почему рак Анастасии Заворотнюк неоперабельный.

Информацию о том, что Анастасия Заворотнюк в реанимации с отеком мозга распространили 13 сентября. Тогда же за ночь ее частично парализовали, и Заворотнюк ввели в искусственную кому. На следующий день у нее началась полиорганная недостаточность, и к ней срочно прилетели близкие. Заворотнюк положили на аппарат жизнеобеспечения.

Уже 18 сентября Заворотнюк вышла из комы, и 19 ее перевели в терапию, но журналистам объявили, что Заворотнюк никогда не была в коме, и из нее не выходила.

После этого в больнице усилили охрану, и объявили бойкот СМИ,

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