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"То ли отек, то ли глиома": раскрыли ужасные особенности болезни Заворотнюк

1 октября 2019, 14:38

Врач, который специализируется на типе рака, как у Анастасии Заворотнюк объяснил, что опасность заболевания даже не в смертельном исходе, а в другом.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк / соцсети

Анастасия Заворотнюк, по слухам, лечит глиому 4 степени в частной больнице в Москве, но ее врачи и родные не разглашают подробностей ее состояния.

Профессор и доктор медицинских наук Андрей Галанов объяснил, в чем простота и одновременно смертельная опасность заболевания Анастасии Заворотнюк на шоу с Еленой Малышевой Жить Здорово!

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Анастасия Заворотнюк страдает от последней степени глиомы, и Андрей Галанов и Малышева заявили, что опухоль неоперабельна.

Галанов объяснил, что глиома - онкология, при которой пораженные клетки проникают во все ткани, и отличить где пораженный участок, а где здоровый - невозможно.

"Фактически измененные клетки самого мозга становятся ее основой, поэтому границы не существует. Она проникает в окружающие ближайшие структуры, поражая и изменяя нормальный, здоровый мозг", - говорит он.

Галанов объяснил, что врачи попросту не могут отличить отек от опухоли.

При этом он отметил, что глиома на ранних стадиях легко лечится лучевой терапией, и у людей, у которых обнаруживают заболевания вначале все убирается простым медикаментозным лечением.

"Мы видим белое пятно, и мы видим, что нет никакой капулы, как у шарика. И мы сегодня не видим - то ли это отек, то ли глиома", - объяснила Малышева.

Кроме того, врачи раз и навсегда подтвердили, что беременность не может спровоцировать глиому.

Елена Малышева - рак у Анастасии Заворотнюк - смотреть видео онлайн 29.09.2019:

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео и фото с Анастасией Заворотнюк в больнице.

Пошли слухи, что это дело рук продюсера Ласкового мая Андрея Разина, на что тот эмоционально отреагировал.

Напомним, СМИ предлагали 3 миллиона рублей за интервью об Анастасии Заворотнюк, и миллион за фото с ней в больнице.

Потом появилась информация, что Андрей Малахов предлагал дочке Заворотнюк 15 миллионов. Она назвала это фейком.

Анастасии Заворотнюк в больницу приносили 11-месячную дочь Милу. В сети решили, что она решила попрощаться с дочкой.

О том, что опухоль у Анастасии Заворотнюк неоперабельна, врачи заявляли уже давно, но вопреки этому актрисе уже провели две операции.

Анастасия Заворотнюк Моя прекрасная няня новости шоу бизнеса
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