Малахов предлагал дочке Заворотнюк продать мать за десятки миллионов

Анна Заворотнюк отказалась от десятков миллионов / Instagram

Андрей Малахов предлагал дочке Анастасии Заворотнюк Анне прийти к нему на Прямой эфир за десятки миллионов рублей.

За фото Анастасии Заворотнюк и интервью об ее состоянии Андрей Малахов предложил Анне Заворотнюк 15 миллионов.

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"Редактор Прямого эфира на телеканале Россия 1 предложил дочери Анастасии Заворотнюк 15 млн рублей за участие в программе", - пишет телеграм-канал НеМалахов.

Анна на это предложение ответила, что их семья ни в чем не нуждается, и отказалась от денег, и от позорного интервью.

Напомним, что это не первое предложение такого рода - недавно журналисты предлагали 1 миллион рублей за фото Анастасии Заворотнюк в больнице, и 3 миллиона за интервью в студии.Читайте такжеЖажда наживы: наследство Заворотнюк уже разделили

Видимо, за неделю цены значительно выросли. Но семья Заворотнюк объявила войну СМИ, и хранит молчание относительно состояния Анастасии.

Ранее в больнице усилили охрану, чтобы отгородиться от назойливых журналистов.

Как известно, Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию 13 сентября - у нее начался отек мозга. До конца дня из-за частичного паралича ее ввели в искусственную кому.

на выходных у Заворотнюк началась пневмония и отказ органов, поэтому ее положили на апарат искусственного жизнеобеспечения.

После этого в сеть слили информацию о том, что Заворотнюк вышла из комы, и перешла в отделение терапии.

Через неделю в сети стали распространять информацию, что Анастасию Заворотнюк перестали лечить. Соседка Анастасии в больнице заявила, что врачи ждут, когда у Заворотнюк остановиться сердце.