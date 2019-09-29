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Видео из больницы Заворотнюк: Андрей Разин отреагировал на слухи

29 сентября 2019, 20:35

Вся сеть гудит от слуха, что это Андрей Разин снял Анастасию Заворотнюк в больнице. Основатель Ласкового Мая прокомментировал ситуацию.

Анастасия Заворотнюк
Фото Анастасии Заворотнюк в больнице делал не Андрей Разин / Instagram

Анастасия Заворотнюк лечит онкологию в частной больнице в Москве. К ней не пускают СМИ, и родные не комментируют состояние звезды. Однако, после того, как появились фото и видео, снятые в больнице, в этом стали подозревать основателя Ласкового Мая Андрея Разина.

Андрей Разир разместил в своем Instagram фото с обвинениями, и официально объявил, что не бывал у Анастасии Заворотнюк в больнице.

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"Не подписывайтесь на эту помойку. Это фэйк. Никакого видео я про Настю не записывал и в больнице у неё не был. Это - брехня полная. Это - заманиловка, чтобы вы подписались на эту помойку, которая умышленно вам врет. Не подписывайтесь. Никакого видео нет. Будьте бдительны", - говорится в его заявлении.

Дело в том, что ранее он рассказывал, что имеет свой источник среди медиков, которые занимаются спасением Анастасии Заворотнюк. В следствие этого мужчина активно делился в социальных сетях подробностями состояния артистки.

После появления фото и видео, которое пытается продать экс-сотрудница больницы, все сразу подумали на Андрея Разина.Читайте такжеЯсновидящая предрекла судьбу Заворотнюк Ольге Бузовой

Напомним, что слухи о том, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию с отеком мозга появились 13 сентября. За выходные у нее начался паралич и ее ввели в искусственную кому. На выходных из-за инфекции начали отказывать органы, и ее перевели на аппарат искусственного жизнеобеспечения.

Но после этого 18 сентября появилась информация, что Анастасия Заовротнюк вышла из комы, и перешла в палату терапии. В то же время появилась информация, что Заворотнюк не была в коме, и все новости - фейки.

Точно известно, что у Анастасии Заворотнюк неоперабельная онкология, и врачи надеются на медикаментозное лечение. На прошлой неделе к Заворотнюк привозили 11-месячную дочь, а ранее она подписала целую кучу документов, среди которых завещание.

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