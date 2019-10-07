Выживает менее 10%: Анастасия Заворотнюк получила новый прогноз

Анастасия Заворотнюк: назвали шансы на выздоровление / Instagram

Анастасия Заворотнюк, по слухам, лечит рак головного мозга - глиому. Официально никто ни разу не подтверждал ее диагноз, но и не опровергал заявления "друзей" и "близких".

На основании имеющейся информации, профессор-нейрохирург, доктор медицинских наук, главный нейрохирург Красноярского края Павел Шнякин назвал шансы на выздоровления Анастасии Заворотнюк изданию КП.

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Когда речь зашла о прогнозах, и состоянии больных, врач отметил, что "переживают менее 10 процентов заболевших".

"Мозг так устроен — не все препараты проникают в него. Поэтому эффективность лечения другая, ниже, чем других органов. Причины развития глиобластомы также понять сложно", - проинформировал Шнякин.

Более того, он объяснил, что Анастасия Заворотнюк и вовсе не попадала в обычную группу риска заболевания.

"Глиобластома чаще встречается у мужчин, в возрасте 40-60 лет. Так что Заворотнюк как раз не была напрямую в этой группе риска… Ну и, на самом деле, это очень серьезная опухоль, но, к счастью, не самая частая. Стоит примерно на 8-9 месте из опухолей мозга", - объяснил врач.

К тому же Шнякин напомнил, что это только гипотетический вариант, ведь никто точно не подтвердил, что у Анастасии Заворотнюк точно глиома.

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До этого врачи объяснили, почему Анастасии Заворотнюк нельзя делать операцию на мозге.

Ранее в сети пошли слухи о том, что Анастасия Заворотнюк уедет из России на лечение, после того, как рассчиталась с кредитами и получила разрешение покинуть страну.

Как известно, Анастасия Заворотнюк в больнице с сентября - 13 сентября она попала в реанимацию с отеком мозга, и Заворотнюк погрузили в кому, из которой актриса вышла только 18 сентября.

Врачи признали неоперабельной онкологию Анастасии Заворотнюк, а родственники отказались предавать в СМИ какие-либо новости о состоянии Заворотнюк.