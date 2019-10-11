Стас Михайлов поддержал больную Заворотнюк: что из этого вышло

Анастасия Заворотнюк / соцсети

Стас Михайлов решил поддержать единственную страницу в Instagram, которую создали специально для публикации информации о состоянии Анастасии Заворотнюк.

Но, после того, как он опубликовал ссылку в своем Instagram, страницу заблокировали.

Пользователи соцсетей объясняют блокировку тем, что все люди хотели знать, как Анастасия Заворотнюк, и хотели ее поддержать, но соцсеть решила, что это просто накрутка голосов.

К тому же к Стасу Михайлову присоединились некоторые другие звезды.

"В который раз убеждаюсь, что наши люди самые настоящие! И настолько отзывчивые, что из-за вашей активности и желания поддержать, к сожалению, Instagram решил заблокировать аккаунт в поддержку Анастасии Заворотнюк", - написал он.

Ранее за Заворотнюк заступился режиссер Моей прекрасной няни, который предложил журналистам, на себе попробовать, как сейчас Анастасии.

До этого разоблачили лживое интервью о Заворотнюк, которое журналисты пытались приписать Сергею Жигунову. Оно стало причиной создания страницы в поддержку Анастасии Заворотнюк.

Как известно, у Анастасии Заворотнюк неоперабельный рак мозга, и она уже более месяца лечится в Москве. Из-за наплыва СМИ ей пришлось переехать в другую больницу.

В новой больнице врач предложил продать интервью с Заворотнюк за 800 тысяч рублей сразу нескольким изданиям.