"Мракобесы, шакалы, не лезьте": за Заворотнюк вступился создатель Моей прекрасной няни

Анастасия Заворотнюк / Facebook

Режиссер и актер из сериала Моя прекрасная Алексей Кирющенко обрушился с жесточайшей критикой на журналистов из-за Анастасии Заворотнюк.

Алексей Кирющенко чуть не с кулаками кинулся на журналистов. Многие желают представителям СМИ такой же участи, как у Заворотнюк, пишет МК.ру.

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"Вы мракобесы! Вам же сказали, не лезьте в семью! Вам такой же судьбы пожелать? У меня рука легкая!", - заявил он особо наглым репортерам.

В такой жесткой форме отреагировал Кирющенко на на вопрос о здоровье главной героини Моей прекрасной няни.

"Вы мракобесы! Вам же сказали, не лезьте в семью! Вам такой же судьбы пожелать? У меня рука легкая!", - пообещал он.

Когда журналисты оправдались, что обратились к нему, потому что он коллега Заворотнюк, Кирюченко посоветовал пойти в сатанинскую церковь.

"В церковь обратитесь! В сатанинскую. Задумайтесь. Поставьте себя на место Насти и задумайтесь над сменой работы. Семья Насти вас просит не трогать их! А вы, как шакалы, взрываете им мозг и доводите до истерик. Вам делать нечего? По-моему, разговор окончен!", - отрезал актер.

Ранее разоблачили лживое интервью о Заворотнюк, которое журналисты пытались приписать Сергею Жигунову.

До этого Анастасию Заворотнюк тайно вывезли из ЕМЦ в Москве, и перевели в другую больницу. Но, оказалось, что Анастасия Заворотнюк лечится в городской больнице с реабилитационным центром.

Родные Анастасии Завротнюк с прессой не общаются, и ничего о здоровье Заворотнюк не сообщают после заявления дочки Анны о том, что она не обсуждала с Андреем Малаховым цену за интервью о матери.