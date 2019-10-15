"Все это выдумки": Родные открыли реальное состояние Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк / Instagram

Анастасия Заворотнюк на самом деле никогда не была в коме, и ее не подключали к аппарату жизнеобеспечения, утверждают ее родственники.

Анастасия Заворотнюк изо всех сил бореться с онкологией, и у нее реальные шансы на выздоровление. Об этом сообщили родственники Анастасиии Заворотнюк через особую страницу в Instagram для общения с поклонниками и опровержения фейковых новостей.

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"Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние "сопора", потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки", - говорится в сообщении.

Они попросили только искренне молиться за здоровье Заворотнюк и проявлять уважение к нежеланию близких общаться с прессой и обсуждать здоровье актрисы.

"Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить. И пусть Бог простит всех тех, кто спекулирует на этой теме, кто делает больно кричащими заголовками своих статей, придуманными "подробностями" и безосновательными прогнозами, кто позволяет себе всяческие провокации, обвинения в пиаре и осуждения родственников", - добавили они.

Близкие Анастасии пообещали и дальше опровергать "сенсационные заявления" и "инсайдерскую информацию" от нечистоплотных СМИ.

"Мы от души желаем никому не столкнуться с болезнью и не знать о ней никакой правды. Благодарим за вашу поддержку!", - объявили они.

Ранее родные Заворотнюк разоблачили журналистов, распустивших фейки в сети.

Это произошло после того, как СМИ объявили о попадании Заворотнюк в состояние сопора.

Ранее появилась информация, что могилу Анастасии Заворотнюк ищут под Москвой.

А в новой больнице врач предложил продать интервью с Заворотнюк за 800 тысяч рублей сразу нескольким изданиям.

До этого врачи объявили, что у Анастасии Заворотнюк неоперабельный рак мозга.