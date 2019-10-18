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"Мощный энергетический посыл": Анастасия Заворотнюк лечится молитвой

18 октября 2019, 11:52

У Анастасии Заворотнюк приняли судьбоносное решение - вместо поиска лучших способов лечения, всех фанатов попросили молиться об ее здоровье.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк / Instagram

Анастасия Заворотнюк лечит рак 4 стадии в больнице в Москве, и уже идет на поправку, но точной информации родственники не предоставляют. Зато близкие Заворотнюк приняли решение организовать фанатов молиться за актрису в "коллективном молебне".

Информация о молитве за выздоровление Анастасии Заворотнюк появилась на фанатской странице в Instagram.

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"Сегодня одна из наших подписчиц предложила организовать коллективную молитву по соглашению о скорейшем выздоровлении нашей Анастасии. Соборная (коллективная) молитва - это когда сотни и тысячи людей, независимо от их местоположения, единовременно молятся о чем-то одном, и сила такой просьбы многократно возрастает. Получается очень мощный энергетический посыл, который точно будет услышан. Мы думаем, что это прекрасная идея, и хотим поделиться ею со всеми, кто пожелает поддержать инициативу.И спасибо вам за вашу любовь и мудрость!", - утверждают люди, которые ведут страничку.

В комментариях подписчики горячо поддержали инициативу, и даже опубликовали текст будущей молитвы. Актрису предлагают называть рабой божьей Анастасией, а моление решили устраивать регулярно.

Приводим ориентировочный текст, который распространяют фанаты Заворотнюк. По предварительным договоренностям они решили молиться с 6 до 7 утра по Московскому времени.

Изначально молитву якобы предложила одна из фанаток Анастасии Заворотнюк.

Молитва за Анастасию Заворотнюк: текст

"О, Пречистая Богородица, Всецарица! Услышь мое многоболезненное воздыхание и прошение мое пред чудотворною иконою Твоею. Образ твой из Святого места Афонского в Россию принесен. Обрати внимание на мое искреннее обращение и мольбу мою. Прошу исцели недуг мой страшный и помоги всем к образу твоему святому припадающих.Как птица крыльями своими закрывает птенцов своих от опасности, так и Ты защити на и покрой нас своим много-целебным омофбром. Даруй нам надежду на исцеление, которая поможет самые лютые скорби пережить. Убери из наших душ мрак отчаяния, радостью пусть душа наполнится. Да воссияет над нами молитвой Твоею неизреченный свет Божественный! Малодушным дай утешение, немощных укрепи, ожесточенные сердца умягчи и просвещение даруй. Исцели меня, о Всемилостивая Царице!Прошу тебя благословить ум и руки врачующих меня, чтобы послужили они орудием Всевышнего, Христа Спасителя нашего. Как перед живой Тобой молюсь перед иконою Твоей и искренне к ней припадаю. Протяни ко мне руки помощи, исполненные исцелением и врачеванием. Даруй радость скорбящим, дай всем в печалях утешение. Мы все получившие помощь Твою чудотворную помощь прославляем Святую Троицу, Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь".Короткий вариант молитвы:"О, Всеблагая, Пресвятая Богородица, достойнейшая из достойных, чудная Матерь Божья, Пантана́сса, Всецарица! Не достоин я, призывать тебя Святую и Благочестивую войти под кров мой! Но прошу услышать мою просьбу, проявить свое милосердие ко мне Бога любящая Матерь Божья, изреки свое сильное слово, да пусть исцелится моя душа и укрепится тело мое немощное. Только Ты можешь проявить волю свою и силу, помочь мне жить во здравии и благополучии. (Можно попросить об исцелении своих близких). Молю Тебя, Всецарица и верую, что ты за меня просить будешь Господа нашего Всевышнего. Я прославлять буду Святое имя Твое всегда. Аминь".

Напомним, в сети распространяют фото из больницы, где лежит Анастасия Заворотнюк.

Пока точно известно только что Анастасия Заворотнюк лечит рак 4 степени, и он неоперабельный. Тем не менее, в предыдущей больнице ей провели 2 какие-то операции. Родственники Заворотнюк упрямо отказываются предоставлять информацию, зато последнее время начали опровергать фейки.

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