У Заворотнюк попросили помощи для лечения рака

Анастасия Заворотнюк / Facebook

Муж Заворотнюк Петр Чернышев спустя почти 2 месяцев лечения, попросил помощи. Его концертный директор шоу Руслан и Людмила, и директор всех танцев на льду Татьяна Навка обратилась к россиянам в Facebook.

Компания Navka Show отправляет все вырученные деньги за ближайший концерт на лечение Анастасии Заворотнюк.

"Со своей стороны мы хотим выразить нашим друзьям свою любовь и участие и оказать им посильную помощь. Поэтому компания "Navka Show" приняла решение передать все средства, которые будут собраны от показа шоу "Аленький цветочек" 10 ноября в ДС "Мегаспорт", в поддержку Анастасии Заворотнюк, а также женщин, продолжающих бороться с онкологическими заболеваниями", - объявила она.

Кроме того, Татьяна впервые официально высказалась о болезни Заворотнюк. Ранее она отказалась комментировать, в каком состоянии находится Анастасия, и чем возле нее занимается Петр.

"Творческий коллектив компании "Navka Show" выражает искреннюю поддержку своему коллеге, исполнителю ведущих мужских ролей в шоу "Руслан и Людмила" и "Аленький цветочек" Петру Чернышеву и желает его супруге Анастасии Заворотнюк скорейшего выздоровления. Мы знаем, что самой главной целью для Петра и Анастасии на сегодняшний день является победа над болезнью. И не сомневаемся, что вместе они обязательно ее одержат!", - говорится в сообщении.

Ранее Петр Чернышев впервые вышел к журналистам. Он подтвердил диагноз Анастасии Заворотнюк, и попросил помощи на работе.

До этого стало известно о новой операции на мозге Анастасии Заворотнюк. Кроме того, в сети пошли слухи, что Заворотнюк лечится заграницей.