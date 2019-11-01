У Заворотнюк попросили помощи для лечения рака

Муж Анастасии Заворотнюк наконец официально признал, что его жена болеет раком, и попросил помощи. Ему в этом решили помочь на работе.
Муж Заворотнюк Петр Чернышев спустя почти 2 месяцев лечения, попросил помощи. Его концертный директор шоу Руслан и Людмила, и директор всех танцев на льду Татьяна Навка обратилась к россиянам в Facebook.
Компания Navka Show отправляет все вырученные деньги за ближайший концерт на лечение Анастасии Заворотнюк.
"Со своей стороны мы хотим выразить нашим друзьям свою любовь и участие и оказать им посильную помощь. Поэтому компания "Navka Show" приняла решение передать все средства, которые будут собраны от показа шоу "Аленький цветочек" 10 ноября в ДС "Мегаспорт", в поддержку Анастасии Заворотнюк, а также женщин, продолжающих бороться с онкологическими заболеваниями", - объявила она.
Кроме того, Татьяна впервые официально высказалась о болезни Заворотнюк. Ранее она отказалась комментировать, в каком состоянии находится Анастасия, и чем возле нее занимается Петр.
"Творческий коллектив компании "Navka Show" выражает искреннюю поддержку своему коллеге, исполнителю ведущих мужских ролей в шоу "Руслан и Людмила" и "Аленький цветочек" Петру Чернышеву и желает его супруге Анастасии Заворотнюк скорейшего выздоровления. Мы знаем, что самой главной целью для Петра и Анастасии на сегодняшний день является победа над болезнью. И не сомневаемся, что вместе они обязательно ее одержат!", - говорится в сообщении.
Ранее Петр Чернышев впервые вышел к журналистам. Он подтвердил диагноз Анастасии Заворотнюк, и попросил помощи на работе.
До этого стало известно о новой операции на мозге Анастасии Заворотнюк. Кроме того, в сети пошли слухи, что Заворотнюк лечится заграницей.