Ломаченко готов попробовать сняться в кино / instagram.com/lomus_17

Василий Ломаченко выразил готовность попробовать сняться в кино, однако не считает себя привлекательным актером.

"Мне пока не предлагали сниматься в кино. Я не считаю себя привлекательным актером. Если ты идешь куда-то, ты должен быть на 100 процентов готов", - сказал Ломаченко.

Также он добавил, что все зависит от роли и сказал, что в свободное время попробовал бы себя в кино.

"Пока я так не вижу себя. Если бы предложили попробовать, то смотря какая роль. Если бы появилось свободное время, я бы попробовал. Но если бы я понял в процессе, что я не уживаюсь, я бы потом отказался", - заявил боксер.

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