Стало известно имя следующего соперника Пакьяо

Мэнни Пакьяо знает потенциальных соперников на следующий бой / ProstoProSport

Промоутер чемпиона WBO в полусреднем весе Мэнни Пакьяо Шон Гиббонс рассказал, с кем боксер встретится в следующем поединке. Пакьяо может сразиться с одним из Гарсия.

"Сейчас есть два варианта. Первый – Дэнни Гарсия. Второй – Майки Гарсия. Гарсия или Гарсия станет соперником Пакьяо. Но пока нет конкретики, кто именно из них", - цитирует Гиббонса Boxing Scene.

Напомним, украинский боксер в средней категории Сергей Деревянченко хочет встретиться с Канело Альваресом или Джермаллом Чарло.

Также компания Top Rank заявила, что Александр Усик должен отказаться от пояса IBF, если хочет сразиться с победителем пары Руис - Джошуа.