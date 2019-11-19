Деревянченко хочет сразиться с Альваресом или чемпионом WBC

Сергей Деревянченко хочет сразиться с Альваресом или Чарло / Скриншот видео с youtube.com

Сергей Деревянченко в интервью Video Boxing заявил, что планирует провести бой с Канело Альваресом либо чемпионом WBC в средней весовой категории Джермаллом Чарло в 2020 году.

"7 декабря чемпион WBC Джермалл Чарло будет боксировать в Бруклине. Я поеду на этот бой и там буду разговаривать о будущем. Менеджеры хотят договориться в 2020 году о поединке с Альваресом. Если это произойдет, то, наверное, где-то в сентябре. Альварес будет отдыхать, а я проведу какой-нибудь бой. Если будет понимание, что мы можем встретиться, то я вернусь в ринг где-то в мае и буду ждать, пока они договорятся о бое с Альваресом", - сказал Деревянченко.

Боксер добавил, что если не удастся договориться об этом бое, тогда он готов встретиться с Чарло.

"Если нет, то, не знаю, может, с Чарло будут переговоры вести. Но это тоже, думаю, ближе к лету. Чарло - хороший вариант, сильный соперник. Это будет хороший бой", - заявил украинец.

Напомним, ранее стало известно, что Александр Усик должен отказаться от пояса по версии IBF, если хочет провести бой с победителем пары Руис - Джошуа.