Шотландский болельщик выиграл в лотерею и купил любимый футбольный клуб

В Шотландии футбольный болельщик странным образом стал акционером своего любимого клуба.
Шотландский фанат Колин Вейр купил свой любимый клуб Партик Тисл, выиграв в лотерее 183 млн евро, сообщает BBC.
При этом, свои права собственности в размере 55% он планирует передать фан-клубу.
"Я благодарен большинству акционерных обществ за работу, чтобы проложить путь для увлекательной перспективы для фанатов Партик Тисл. Я буду следить за тем, чтобы доверие, которое они мне оказали, не была потеряна", - цитирует 71-летнего болельщика официальный сайт Партик Тисл.
Команда сейчас выступает в шотландском Чемпионшипе (второй по уровню дивизион) и находится на последнем месте в турнирной таблице после 13 туров, набрав 11 очков.
Напомним, Милан близок к возвращению Златана Ибрагимовича и предложит шведу внушительный контракт.