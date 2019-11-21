Шотландский болельщик выиграл в лотерею и купил любимый футбольный клуб

Шотландский болельщик выиграл в лотерее и купил свой любимый клуб / SNS Group

Шотландский фанат Колин Вейр купил свой любимый клуб Партик Тисл, выиграв в лотерее 183 млн евро, сообщает BBC.

При этом, свои права собственности в размере 55% он планирует передать фан-клубу.

"Я благодарен большинству акционерных обществ за работу, чтобы проложить путь для увлекательной перспективы для фанатов Партик Тисл. Я буду следить за тем, чтобы доверие, которое они мне оказали, не была потеряна", - цитирует 71-летнего болельщика официальный сайт Партик Тисл.

Команда сейчас выступает в шотландском Чемпионшипе (второй по уровню дивизион) и находится на последнем месте в турнирной таблице после 13 туров, набрав 11 очков.

Напомним, Милан близок к возвращению Златана Ибрагимовича и предложит шведу внушительный контракт.