Златан Ибрагимович будет зарабатывать в Милане внушительную сумму / Marca

Златан Ибрагимович получит внушительный контракт в свои 38 лет в случае возвращения в Милан.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, "россонери" заплатят шведу 6 млн евро за полтора сезона. Напомним, в ноябре этого года нападающий покинул Лос-Анджелес Гэлакси, где провел два сезона.

Ибрагимович уже ранее выступал за Милан с 2010 по 2012 годы. За это время он выиграл Серию А и Суперкубок Италии, а также добрался до четвертьфинала Лиги чемпионов в сезоне 2011/12.

Милан после 12 туров находится на 14 строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 13 очков.