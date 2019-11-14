"Возвращайтесь к просмотру бейсбола": Ибрагимович в своем стиле попрощался с Лос-Анджелес Гэлакси

Ибрагимович в своем стиле попрощался с Лос-Анджелес Гэлакси / МЛС

Златан Ибрагимович больше не является игроком Лос-Анджелес Гэлакси. Швед в своем Instagram эффектно попрощался с американским клубом.

"Пришел. Увидел. Победил. Спасибо, Лос-Анджелес Гэлакси, за то, что заставил снова почувствовать себя живым", - написал Ибрагимович.

Также 38-летний нападающий обратился к болельщикам клуба и призвал их смотреть бейсбол.

"Болельщикам Гэлакси, вы хотели Златана, я дал вам Златана. Всегда пожалуйста. История продолжается... Теперь возвращайтесь к просмотру бейсбола", - добавил швед.

Златан Ибрагимович выступал за Лос-Анджелес Гэлакси с 2018 по 2019 год, однако ему так и не покорился титул чемпиона МЛС. Сначала команда вовсе не вышла в плей-офф, а в нынешнем сезоне в драматическом противостоянии уступила своим соседям - ФК Лос-Анджелес, в составе которого блистает Карлос Вела.

Напомним, сегодня, 14 ноября, в 19:00 состоится товарищеский матч Украина - Эстония.