"Возвращайтесь к просмотру бейсбола": Ибрагимович в своем стиле попрощался с Лос-Анджелес Гэлакси

Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович официально покинул Лос-Анджелес Гэлакси и написал прощальное сообщение.
Златан Ибрагимович больше не является игроком Лос-Анджелес Гэлакси. Швед в своем Instagram эффектно попрощался с американским клубом.
"Пришел. Увидел. Победил. Спасибо, Лос-Анджелес Гэлакси, за то, что заставил снова почувствовать себя живым", - написал Ибрагимович.
Также 38-летний нападающий обратился к болельщикам клуба и призвал их смотреть бейсбол.
"Болельщикам Гэлакси, вы хотели Златана, я дал вам Златана. Всегда пожалуйста. История продолжается... Теперь возвращайтесь к просмотру бейсбола", - добавил швед.
Златан Ибрагимович выступал за Лос-Анджелес Гэлакси с 2018 по 2019 год, однако ему так и не покорился титул чемпиона МЛС. Сначала команда вовсе не вышла в плей-офф, а в нынешнем сезоне в драматическом противостоянии уступила своим соседям - ФК Лос-Анджелес, в составе которого блистает Карлос Вела.
Напомним, сегодня, 14 ноября, в 19:00 состоится товарищеский матч Украина - Эстония.