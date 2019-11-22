Ломаченко вернулся к тренировкам и произвел фурор в соцсетях

Ломаченко начал тренировки / Reuters

Василий Ломаченко в своем Инстаграм опубликовал фото с тренировки, сообщив о своем возвращении к занятиям.

"Вернулся к тренировкам", - написал Ломаченко.

После победы над британцем Люком Кемпбеллом в августе этого года украинец не проводил боев и сейчас не имеет официального соперника.

Однако он успел сказать мнение, на которое отреагировал Деонтей Уайлдер. По словам Ломаченко, Александр Усик победил бы американца на ринге.

Пользователи Инстаграм радостно отреагировали на новость о возвращении украинского боксера.

kuznecovsky прямо написал, что фанаты соскучились по Ломаченко.

zappakrass обратил внимание на спарринг-партнера украинца.

pochfitness89 заявил, что, видимо, Ломаченко тяжело искать спарринг-партнеров: "Тяжело найти спарринг-партнера, если из каждого выбиваешь душу".

elitahdsh19pluhvebalo также соскучился по украинскому боксеру.