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Уайлдер: Ломаченко сказал, что Усик "отведет меня в школу"? Он его друг

22 ноября 2019, 12:43

Американский тяжеловес Деонтей Уайлдер прокомментировал слова Василия Ломаченко о нем и Александре Усике.

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Уайлдер прокомментировал слова о нем и Усике / Фото: пресс-служба УПЦ МП

Деонтей Уайлдер спокойно отреагировал на слова Василия Ломаченко о том, что Александр Усик победил бы американца на ринге.

"Ломаченко сказал, что Усик отведет меня в школу? Он - его друг. Что еще он мог сказать, пока мы не встретились на ринге? Сейчас мы не беспокоимся об этом - вот почему они говорят обо мне", - сказал Уайлдер YouTube-каналу EsNews.

Напомним, 24 ноября в 06:00 по киевскому времени состоится бой Уайлдер - Ортис в Лас-Вегасе. Соперники уже провели дуэль взглядов 20 ноября. Также Уайлдер заявил, что "надрал бы задницу" Ортису, даже если бы тому было 99 лет.

Александр Усик бокс Деонтей Уайлдер Василий Ломаченко
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