Уайлдер: Будь Ортису хоть 99 лет, я бы все равно надрал ему задницу

Уайлдер прокомментировал возраст Ортиса / BoxingScene

Деонтей Уайлдер в интервью Boxing Scene рассказал, что готов драться с Ортисом, сколько бы тому не было лет. Американец заявил, что его оппонент выглядит даже на 45 лет.

"Он сказал мне, что ему 40. Понимаете, о чем я? По его лицу ему можно дать около 45. Но мы остановимся на 40. Я поверю ему на слово. Нет значения в том, сколько ему лет. Ему может быть и 50", - заявил Уайлдер.

Также боксер добавил, что он бы "надрал задницу" Ортису, даже если бы тому было 99 лет.

"Возраст не имеет значения. Все дело в том, как ты себя чувствуешь внутри. И раз уж мы говорим о возрасте, то почему ни один из этих молодых бойцов не хочет с ним драться? Я не верю в это. Ему может быть и 99 лет. Если он будет в состоянии, чтобы забраться в ринг, то я все равно надеру ему задницу", - сказал Деонтей.

20 ноября соперники провели дуэль взглядов. Сам бой Уайлдер - Ортис состоится 23 ноября в Лас-Вегасе.