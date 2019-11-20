Уайлдер и Ортис провели дуэль взглядов перед реваншем

Боксеры Деонтей Уайлдер и Луис Ортис посмотрели друг другу в глаза перед очным боем.
Деонтей Уайлдер и Луис Ортис провели дуэль взглядов перед очным поединком.
Уайлдер в течение карьеры добыл 41 победу (40 из них нокаутом) и одна ничья. Недавно американец заявил, что хочет побить рекорд Флойда Мейвезера, у которого 50 побед.
В активе Ортиса 31 победа (26 нокаутом) и одно поражение (причем от Уайлдера).
Бой Уайлдер - Ортис состоится 23 ноября в Лас-Вегасе.
Ранее промоутерская компания Top Rank сообщила, что Александр Усик вынужден отказаться от пояса IBF, если хочет сразиться с победителем пары Руис - Джошуа.