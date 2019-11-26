Разумков и Беленюк посетили Конча-Заспу

Разумков, Беленюк и члены бюджетного комитета посетили Конча Заспу / УНИАН

Дмитрий Разумков, Жан Беленюк и члены бюджетного комитета Верховной Рады провели выездной заседание в Конча-Заспе.

Об этом борец сообщил в своем Facebook.

"Сегодня заседание Бюджетного комитета состоялось в необычном формате.

"Вместе с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым и членами комитета посетили учебно-спортивный центр Конча-Заспа, - написал Беленюк.

Спортсмен рассказал, что депутаты изучили работу Олимпийского центра накануне Олимпиады-2020 в Токио.

"Ознакомились с работой Олимпийского центра, воочию посмотрели на состояние тренировочной базы, определили основные нужды центра, что особенно важно накануне Олимпийского года", - добавил нардеп.

Кроме того, Беленюк заявил, что в бюджете на 2020 год предусмотрены средства для улучшения тренировочной базы.

"Также ознакомились с общей концепцией развития базы. В Государственном бюджете на 2020 год предусмотрены средства на развитие центра Конча-Заспа, что позволит ее воплотить в жизнь", - написал депутат.

В конце он сообщил, что была обсуждена реконструкция учебно-спортивного центра.

"К тому же обсудили множество важных вопросов: реконструкция базы, строительство специализированного спального корпуса, учитывая потребности спортсменов с ограниченными возможностями, строительство плавательного комплекса и вопросы технического переоснащения комплексного игрового зала", - заявил борец.

Напомним, Россию могут отстранить от участия в крупных спортивных событиях на 4 года.