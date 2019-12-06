Шахтер уверенно огбыграл Олимпик и продолжает лидировать в УПЛ

Шахтер обыграл Олимпик / ФК Шахтер

Матч Шахтер - Олимпик открывал программу 16 тура УПЛ. В донецком дерби сильнее оказались "горняки", добывшие уверенную победу.

Уже на 4-й минуте счет открыл защитник Николай Матвиенко, удачно пробив в левый от себя угол ворот после затяжной комбинации хозяев. После этого они продолжили создавать большое количество моментов у ворот Крынского. Подопечные Висенте Гомеса лишь изредка отвечали своими атаками.

После перерыва Шахтер продолжил доминировать на поле, однако забил лишь на 77-й минуте встречи. Отличился вышедший на замену Марлос. На 90+1 Исмаили добил соперника. Как итог, победа "горняков" со счетом 3:0, и теперь у них уже 47 очков в активе.

8 декабря состоится центральный матч 16 тура УПЛ Динамо - Заря. Начало встречи в 17:00. Напомним, киевляне подали официальную апелляцию по поводу решения УАФ дать "бело-синим" один матч без болельщиков из-за скандала с Тайсоном, а потому зрители имеют возможность посетить НСК Олимпийский.

Шахтер - Олимпик - 2:0

Голы: Матвиенко, 4, Марлос, 77, Исмаили, 90+1

Предупреждение: Ксенз (Олимпик), 13

Шахтер: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Додо, Алан Патрик (Антонио, 88), Степаненко, Тайсон, Коваленко (Соломон, 82), Тете (Марлос, 68), Мораес

Олимпик: Крынский, Ксенз, Гришко, Лукьянчук, Клименчук, Цымбалюк, Имери, Завийский (Фабиньо, 63), Политыло, Балашов (Пасич, 72), Зейхеди (Чинеду, 81)