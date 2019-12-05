Динамо приглашает болельщиков на матч с Зарей несмотря на санкции КДК за расистский скандал

Динамо приглашает болельщиков на матч с Зарей не смотря на наказание КДК / ФК Динамо

Киевское Динамо на своем официальном сайте опубликовало заявление, в котором призывает болельщиков прийти на стадион на матч 17 тура УПЛ против Зари.

В своем сообщении "бело-синие" подчеркнули, что была подана официальная апелляция на решение КДК УАФ провести один домашний матч без болельщиков и еще один условно.

"Отметим, что на этот матч не влияет решение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ по итогам игры Шахтер - Динамо о присуждении клубу проведения одного домашнего матча без зрителей. Это решение сейчас проходит процедуру обжалования, апелляционные процессы продолжаются, а это значит, что болельщики смогут поддержать команду непосредственно на стадионе", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, фанаты киевского Динамо отметились расистскими оскорблениями хавбека Шахтера Тайсона в матче 14 тура УПЛ. Сами же ультрас заявили, что выкрики были в поддержку пятнистых сов. Тогда "горняки" одержали минимальную победу со счетом 1:0. Сейчас между Шахтером и Динамо 11 очков разницы в турнирной таблице.

Матч Динамо - Заря состоится 8 декабря в 17:00.