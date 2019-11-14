Ультрас Динамо нашли странное объяснение расистскому скандалу на матче с Шахтером

Бразилец Тайсон не сдержался во время матча с Динамо / Скриншот

В фан-движении киевлян дали объяснение по поводу скандала, произошедшего во время матча 14-го тура УПЛ в Харькове между Шахтером и Динамо.

Представителей движения ультрас Динамо Алексей (Декстер) заявил, что проявления расизма в отношении темнокожих игроков Шахтера со стороны болельщиков Динамо не было.

В комментарии ТСН он пояснил, что фанаты Динамо находясь на секторе во время матча, якобы имитировал звуки совы, а не обезьяны.

"У нас есть друзья во Всемирной организации защиты животных, которые рассказали нам о ситуации с таким видом птиц, как северные пятнистые совы. Мы решили сделать акцию в поддержку этих сов. Я не знаю, как вообще можно не отличить звук совы от звука обезьяны, потому что они совершенно разные", — сказал Декстер.

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Напомним, 10 ноября на стадионе Металлист в Харькове во время матча 14-го тура украинской Премьер-лиги между донецким Шахтером и киевским Динамо произошел скандал на почве расизма. В частности, болельщики выкрикивали непристойные лозунги в адрес бразильских игроков Шахтера.