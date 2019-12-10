"Россия поставила деньги выше морали" - резкое заявление главы USADA

Трэвис Тайгерт обвинил Россию в коррупции / Sportslife

Глава USADA Трэвис Тайгерт прокомментировал отстранение РФ от крупных спортивных состязаний сроком на 4 года.

"Позволить России избежать полного запрета - это еще один сокрушительный удар по чистым спортсменам, целостности спорта и верховенству закона. Реакция всех тех, кто ценит спорт, должна быть ничем иным, как бунтом против этой сломанной системы, чтобы сподвигнуть ее к реформам", - цитирует Тайгерта официальный сайт USADA.

Он обвинил WADA в том, что та не выполняет своих обещаний по поводу самых жестких санкций.

"WADA еще в 2018 году пообещало миру, что если Россия в очередной раз не выполнит свои договоренности, то, в соответствии с правилами, будут применены самые жесткие санкции. Тем не менее, история повторилась: WADA говорит одно и делает совершенно другое", - добавил глава USADA.

Как заявил чиновник, Россия допустила самый глубокий уровень коррупции.

"Нет никаких сомнений, что Россия допустила самый глубокий и широкий уровень коррупции во всем спортивном мире, который поставил деньги выше морали, надругательство над здоровьем и коррупцию - над олимпийскими ценностями и мечтами спортсменов", - сказал Тайгерт.

Он сказал, что спортивные чиновники склонились перед деньгами РФ.

"Мир должен задаться вопросом, что хуже: российское мошенничество, грабеж медалей и прав чистых спортсменов или то, до какой степени руководители спорта склонились перед российскими деньгами и влиянием, не сумев должным образом справиться с этим зловещим делом много лет назад", - отметил Тайгерт.

Напомним, санкции WADA не распространяются на Евро-2020, так как это континентальное первенство. Но на чемпионате мира-2022 сборная России точно не сыграет под своим флагом.