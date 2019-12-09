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Россия не сможет сыграть под своим флагом на ЧМ-2022

9 декабря 2019, 15:54

Сборная России отстранена от участия на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Сборная России
Сборная России не сыграет под своим флагом на чемпионате мира-2022 / РИА

WADA отстранила сборную России от участия на чемпионате мира 2022 года. 

Об этом сообщил глава комиссии по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор.

"Будет ли Россия участвовать в чемпионате мира по футболу? Сначала надо посмотреть, квалифицируется ли она на него. Если она отберется, то не сможет выступать там с названием Россия и под флагом своей страны. А каждый футболист будет вынужден пройти индивидуальную процедуру допуска. Процедуру должны утвердить в ФИФА", - сказал Тэйлор Sport 24.

Он добавил, что Россия вовсе не сможет выступать на крупных турнирах под своим флагом.

"Хочу заметить, что российского флага на крупных международных соревнованиях не будет. Не важно, индивидуальный это вид спорта или командный — все спортсмены будут допускаться отдельно. За каждый случай мы пока не можем говорить, потому что последнее слово за каждым отдельным атлетом остается за CAS, который будет выносить решение", - добавил чиновник.

Напомним, несмотря на дисквалификацию от WADA Россия сможет принять участие на Евро-2020.

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