Россия сыграет на Евро-2020, несмотря на запрет WADA

Сборная России сыграет на Евро-2020 несмотря на запрет WADA / ТАСС

Россия примет участие на Евро-2020 несмотря на отстранение со стороны WADA, сообщает BBC.

Дело в том, что запрет касается только мировых первенств, а чемпионат Европы касается лишь одного континента. При этом россияне не смогут выступать под своим флагом на Олимпиаде-2020 и чемпионате мира-2022 в Катаре.

Напомним, Санкт-Петербург является одним из принимающих городов Евро-2020. Сборная России сыграет в группе В с Бельгией, Данией и Финляндией. С датчанами, которые также являются хозяевами, подопечные Станислава Черчесова встретятся в Копенгагене на стадионе Паркен.

Сборная Украины попала в группу С к Нидерландам, Австрии, а также Румынии или победителю пути D плей-офф Лиги наций (Косово, Беларусь, Грузия, Северная Македония).