Наполи уволил Анчелотти - итальянца уже хотят видеть в Англии

Карло Анчелотти покинул Наполи / EPA/UPG

Наполи на своем официальном сайте объявил об увольнении главного тренера Карло Анчелотти.

Президент клуба Аурелио Де Лаурентис остался недоволен провальным стартом команды в Серии А (7 место после 15 туров и отставание от лидера на 17 очков). Бывший наставник Милана возглавлял "партенопейцев" с лета 2018 года и сумел выиграть "серебро" чемпионата Италии в сезоне 2018/19.

Но, судя по информации СМИ, творческий отпуск Папы Карло продлится недолго. Как информирует Sky Sport Italia, его хочет видеть на тренерском мостике лондонский Арсенал, который недавно уволил Унаи Эмери. Сейчас исполняющим обязанности наставника является бывший футболист "канониров" Фредди Юнгберг.

Британское издание Sky Sports, в свою очередь, сообщает о намерении Эвертона начать переговоры с Анчелотти. "Ириски" также недавно остались без главного тренера после провала Марку Силвы.

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Карло уже имеет опыт работы на Туманном Альбионе: с 2009 по 2011 годы он возглавлял лондонский Челси и выиграл с ним АПЛ в сезоне 09/10, сбросив с трона Манчестер Юнайтед.

Что касается Наполи, то авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что клуб согласовал контракт с экс-наставником Милана Дженнаро Гаттузо. Соглашение рассчитано на полтора года.