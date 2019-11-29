Арсенал уволил главного тренера

Унаи Эмери уволен из Арсенала / ФК Арсенал

Арсенал на своем официальном сайте сообщил об увольнении главного тренера Унаи Эмери. Исполняющим обязанности стал бывший игрок лондонцем Фредди Юнгберг.

Причиной стали неудовлетворительные результаты "канониров" в сезоне 2019/20. После 13 туров АПЛ команда находится на 8 строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 очков и отставая от топ-4 на 8 пунктов. Последней каплей стало домашнее поражение от Айнтрахта в матче 5 тура группового этапа Лиги Европы.

Эмери возглавил Арсенал летом 2018 года, сменив на посту легендарного Арсена Венгера. В сезоне 2018/19 "канониры" дошли до финала Лиги Европы и уступили там Челси со счетом 1:4.

Ранее сообщалось, что Маурисио Почеттино может возглавить Арсенал несмотря на 5,5 лет работы в самом принципиальном сопернике клуба - Тоттенхэме.