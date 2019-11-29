Арсенал уволил главного тренера

Унаи Эмери покинул Арсенал после поражения от Айнтрахта.
Арсенал на своем официальном сайте сообщил об увольнении главного тренера Унаи Эмери. Исполняющим обязанности стал бывший игрок лондонцем Фредди Юнгберг.
Причиной стали неудовлетворительные результаты "канониров" в сезоне 2019/20. После 13 туров АПЛ команда находится на 8 строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 очков и отставая от топ-4 на 8 пунктов. Последней каплей стало домашнее поражение от Айнтрахта в матче 5 тура группового этапа Лиги Европы.
Эмери возглавил Арсенал летом 2018 года, сменив на посту легендарного Арсена Венгера. В сезоне 2018/19 "канониры" дошли до финала Лиги Европы и уступили там Челси со счетом 1:4.
Ранее сообщалось, что Маурисио Почеттино может возглавить Арсенал несмотря на 5,5 лет работы в самом принципиальном сопернике клуба - Тоттенхэме.