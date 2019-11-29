Фиаско в Швеции, поражение Арсенала и другие видеообзоры главных матчей Лиги Европы

Видеообзоры главных матчей Лиги Европы / ФК Динамо

5 тур группового этапа Лиги Европы подарил нам сразу ряд невероятных поединков. Киевское Динамо после блестящего первого тайма умудрилось проиграть Мальме на последних секундах встречи, Арсенал дома не справился с Айнтрахтом, Рома разгромила Башакшехир, Брага и Вулверхэмптон не выявили победителя в перестрелке, а Спортинг уничтожил ПСВ.

Мальме - Динамо - 4:3

Мальме Нью Стэдиум

Голы: Бенгтссон, 2, Розенберг, 48, 90+6, Ракип, 57 - Миколенко, 18, Цыганков, 39, Вербич, 77

Киевское Динамо могло обеспечить себе выход в 1/16 финала благодаря победе над Мальме. Киевляне несмотря на пропущенный быстрый гол сумели собраться и выдать блестящий первый тайм, однако после перерыва команда Алексея Михайличенко была сама не своей. "Бело-синие" пропустили 2 гола в течение 10 минут, но затем Беньямин Вербич забил, казалось бы, спасительный мяч. Но на 90+6 Маркус Розенберг, который в этот день прощался с болельщиками, принес победу шведам в суперматче.

Арсенал - Айнтрахт - 1:2

Эмирейтс

Голы: Обамеянг, 45+1 - Камада, 55, 64

Предупреждения: Мартинелли, 34, Мустафи, 74, Джака, 87, Гендузи, 90+2 - Костич, 21, Абрахам, 59, Пасиенсия, 90+2

Лондонский Арсенал хотел забронировать первую строчку в своей группе в поединке против Айнтрахта. Под конец тайма Пьер-Эмерик Обамеянг открыл счет во встрече. Однако после перерыва немцы собрались и шокировали соперника дублем Камада. В итоге, "канониры" вынуждены оформлять первое место в выездном матче со Стандардом.

Брага - Вулверхэмптон - 3:3

Стад де Мунисипал

Голы: Орта, 6, Паулиньо, 65, Франсержиу, 79 - Хименес, 14, Доэрти, 34, Траоре, 35

Предупреждения: Галено, 37 - Хименес, 68, Дендонкер, 84

Брага и Вулверхэмптон оспаривали между собой первую строчку. В первом тайме англичани заработали комфортное преимущество, однако после перерыва расслабились, и хозяева смогли свести матч к боевой ничьей.

Башакшехир - Рома - 0:3

Стадион Фатиха Терима

Голы: Верету, 30 (пен.), Клюйверт, 41, Джеко, 45+1

Предупреждения: Топал, 29 - Коларов, 35

Роме кровь из носу была нужна победа над Истанбул Башакшехиром, так как "волки" были под угрозой вылета из Лиги Европы. Уже в первом тайме Джордан Верету, Джастин Клюйверт и Эдин Джеко в течение 15 минут обеспечили победу итальянской команде. Интрига в группе J остается открытой. У Боруссии М и Ромы по 8 очков, у Башакшехира - 7.

Спортинг - ПСВ - 4:0

Жозе Алваладе

Голы: Фелипе, 9, Фернандеш, 16, 64, Матье, 43

Предупреждения: Фернандеш, 22, Боласи, 34, Илори, 84 - Росарио, 32

Спортинг и ПСВ встретились в поединке за выход в плей-офф Лиги Европы. Поединок должен был стать настоящей битвой, но в итоге состоялось избиение команды из Эйндховена. Как итог, голландцы потеряли шансы на выход в 1\16 финала турнира.