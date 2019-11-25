Уволенный тренер Тоттенхэма может возглавить Арсенал

Почеттино может возглавить Арсенал / Reuters

Лондонский Арсенал рассматривает возможность приглашения Маурисио Почеттино на пост главного тренера. Стоит отметить, что Тоттенхэм и Арсенал являются самыми принципиальными соперниками.

По информации Daily Mail, "канониры" недовольны работой Унаи Эмери, которого со всех сторон критикуют болельщики и СМИ, и составили список потенциальных сменщиков испанца. Вместе с Почеттино на должность претендуют Массимилиано Аллегри и Микел Артета. Последний работает в штабе Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити, но выступал за Арсенал в качестве футболиста с 2011 по 2016 годы, дважды выиграв Кубок Англии.

Напомним, Почеттино был уволен после 5,5 лет работы в Северном Лондоне. За это время аргентинец "вывел" шпор в финал Лиги чемпионов-2018/19. На его место Тоттенхэм назначил Жозе Моуриньо.

"Особенный" уже успел добыть первую победу во главе новой команды. В лондонском дерби Тоттенхэм переиграл Вест Хэм Андрея Ярмоленко со счетом 3:2.