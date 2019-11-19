Клуб-финалист Лиги Чемпионов уволил главного тренера

Маурисио Почеттино / Reuters

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино был уволен во вторник, 19 ноября, с поста главного тренера одного из ведущих клубов Английской Премьер-лиги - лондонского Тоттенхэма.

Как сообщает официальный сайт клуба, весь тренерский Почеттино также отстранен от работы.

"Совет клуба не принимал это решение легко и поспешно. К сожалению, внутренние результаты в конце прошлого сезона и начале этого были крайне разочаровывающими", — заявил президент Тоттенхэма Даниэл Леви.

К слову, по состоянию на середину ноября лондонцы идут на 14-м месте в Английской Премьер-лиге, набрав всего лишь 14 очков после 12 туров. По трудовому соглашению, клуб должен выплатить уволенному тренеру неустойку в размере 12,5 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, ранее, летом этого года Тоттэнхем под руководством Почеттино пробился в финал Лиги Чемпионов, где, однако, проиграл со счетом 2:0 другому английскому клубу - Ливерпулю.