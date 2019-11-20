Моуриньо возглавил Тоттенхэм / Reuters

Тоттенхэм на своем официальном сайте объявил о назначении Жозе Моуриньо на пост главного тренера. Контракт Моуриньо с Тоттенхэмом рассчитан до 2023 года.

Португальский специалист сменил на посту Маурисио Почеттино, который тренировал "шпор" в течение 5,5 лет и выводил команду в финал Лиги чемпионов 2018/19, уступив там Ливерпулю.

Сейчас лондонцы находятся на 14 позиции в турнирной таблице АПЛ, что и стало поводом для увольнения Почеттино.

Напомним, Вест Хэм, за который выступает Андрей Ярмоленко, хочет пригласить на пост главного тренера Рафаэля Бенитеса.