Команда Ярмоленко хочет пригласить экс-наставника Ливерпуля, Челси и Реала

Андрей Ярмоленко может получить нового наставника в Вест Хэме / ФК Вест Хэм

Вест Хэм, в составе которого выступает Андрей Ярмоленко, хочет пригласить на пост главного тренера испанского специалиста Рафаэля Бенитеса.

Как сообщает Daily Mirror, руководство "молотобойцев" недовольно результатами Мануэля Пеллегрини и хочет сменить его на наставника китайского Далянь Ифань. В Поднебесной испанец получает 12 млн фунтов в год, однако он может рассмотреть предложение Вест Хэма.

В Англии последним местом работы Бенитеса был Ньюкасл, с которым он вылетал из АПЛ, а затем возвращался туда, а после завершения сезона 2018/19 покинул Сент-Джеймс Парк.

Бенитес в течении своей карьеры возглавлял такие клубы, как Валенсия, Ливерпуль, Челси, Наполи и Реал.

Ранее сообщалось, что CAS отклонил апелляцию Манчестер Сити касательно нарушения финансового фэйр-плей, и теперь клуб штал на шаг ближе от отстранения из Лиги чемпионов.