Команда Зинченко стала на шаг ближе к исключению из Лиги чемпионов

CAS отклонил апелляцию Манчестер Сити о нарушении финансового фэйр-плей / Reuters

CAS отклонил апелляцию Манчестер Сити о нарушении финансового фэйр-плей, передает The Independent.

Ранее сообщалось, что "горожане" предоставили фейковую информацию о предварительно решенном деле о нарушении ffp в 2014 году и доходах от спонсорских контрактов.

Через Лозанну клуб пытался блокировать расследование УЕФА. Однако теперь конфедерация будет заниматься этим делом. В случае подтверждения нарушений Манчестер Сити грозит отстранение от участия в Лиге чемпионов.

Именно с "горожанами" свой следующий матч в рамках 5 тура группового этапа самого престижного клубного турнира Европы проведет донецкий Шахтер. Поединок Манчестер Сити - Шахтер состоится 26 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, в составе Сити выступает украинец Александр Зинченко. Сейчас хавбек находится в расположении сборной Украины, которая прилетела в Белград на матч заключительного тура отборочного цикла Евро-2020 против Сербии.