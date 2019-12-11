Украинский полузащитник заинтересовал ряд итальянских клубов

Александр Зубков может перейти в один из клубов Серии А / ФК Ференцварош

Александр Зубков проводит отличный сезон в Ференцвароше, благодаря чему заинтересовал несколько итальянских клубов.

По информации FootBoom, полузащитника хотят у себя видеть Болонья, Фиорентина, Дженоа и Сампдория. При этом источник сообщает, что "фиалки" готовят конкретное предложение Шахтеру (именно "горнякам" футболист принадлежит), так как видят в нем замену своей молодой звезде Федерико Кьезе.

Зубков перебрался в Ференцварош летом этого года на правах аренды и уже провел в составе команды Сергея Реброва 25 матчей, забив 5 голов и отдав 7 ассистов.

В Италии уже выступает двое украинцев: Руслан Малиновский сегодня, 11 декабря, будет противостоять Шахтеру в составе Аталанты, а Евгений Шахов защищает цвета новичка Серии А - Лечче.

Напомним, в Ференцвароше также выступают украинские футболисты Игорь Харатин и Даниил Игнатенко. В прошлом сезоне команда из Будапешта стала чемпионом Венгрии. После завоевания титула "зелено-белых" со скандалом покинул Иван Петряк, перейдя в состав главного конкурента - Фехервара.