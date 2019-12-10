Шахтер - Аталанта: где смотреть и прогнозы на матч Лиги чемпионов

Шахтер - Аталанта: где смотреть и прогнозы на матч / ФК Шахтер

Матч Шахтер - Аталанта в 5 туре группового этапа станет решающим для всех. Разница между командами составляет всего 2 очка, и "горняки" могут как оказаться в 1/8 финала турнира, так и остаться без еврокубков вовсе, если вдруг загребское Динамо обыграет Манчестер Сити.

В первом матче между этими командами победу на последних секундах одержали дончане, сейчас же итальянцы планируют взять реванш в Харькове.

Шахтер - Аталанта: где смотреть

Матч Шахтер - Аталанта состоится 11 декабря в 19:55 по киевскому времени. Покажет его телеканал Футбол 2. Помимо этого будет онлайн-трансляция на стримминговом сервисе OLL TV. Посмотреть поединок можно по дневной подписке.

В России встречу Шахтер - Аталанта покажет канал Матч Футбол 3.

В записи противостояние можно посмотреть на канале Футбол 1 в 06:10 и на Футбол 2 в 08:55. Также на Матч Футбол 1 в 09:05 по киевскому времени.

Шахтер - Аталанта: прогнозы

В матче Шахтер - Аталанта букмекеры одинаково оценивают шансы обеих команд. К примеру, на победу "горняков" стоят коэффициенты от 2.55 до 2.65, на победу Аталанты - от 2.55 до 2.60.

1xbet: победа Шахтера - 2.61, ничья - 3.92, победа Аталанты - 2.60

bet365: победа Шахтера - 2.55, ничья - 3.75, победа Аталанты - 2.55

PariMatch: победа Шахтера - 2.65, ничья - 3.75, победа Аталанты - 2.55

FONBET: победа Шахтера - 2.55, ничья - 3.75, победа Аталанты - 2.55

Шахтер - Аталанта: последние новости перед матчем

Донецкий Шахтер не испытывает кадровых потерь перед игрой с Аталантой и готовится в полной боевой готовности. Можно предположить, что дополнительная мотивация будет у полузащитника Тете, которого бразильские СМИ отправляют в мюнхенскую Баварию. Перед поединком с итальянцами дончане обыграли дома Олимпик со счетом 3:0. Подопечные Луиша Каштру лидируют в турнирной таблице УПЛ, набрав 47 очков после 17 туров.

А вот у бергамасков ситуация похуже. Точно игру пропустят Дуван Сапата и Рафаэл Толои, под вопросом и Йосип Иличич. Шансы выйти в старте имеет украинец Руслан Малиновский, отличившийся потрясающим голом в матче 16 тура Серии А против Вероны (3:2). В активе Аталанты 28 очков после 15 туров и 6 позиция в турнирной таблице.