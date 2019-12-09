Бавария готова заплатить бешеную суму за хавбека Шахтера

Тете за 50 млн евро может перейти в Баварию / ФК Шахтер

Мюнхенская Бавария готова заплатить 50 млн евро за полузащитника Шахтера Тете, сообщает Gremistas.

Футболист перебрался в Украину прошлой зимой из Гремио за 15 млн евро. Также в сделку "горняков" и клуба из Порту Аллегри включен пункт, по которому бразильцы получат 15% суммы от перепродажи. Более того, Гремио получит 3% солидарности, так как это воспитанник клуба.

Ранее уже была информация об интересе Баварии к Тете.

Бавария уже подписывала хавбека Шахтера Дугласа Косту в 2015 году, и тот провел на Альянц Арене 2 сезона. Позже перебрался в туринский Ювентус, где выступает и ныне.

Тете провел за Шахтер 27 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 6 ассистов. До этого не выступал на взрослом уровне.

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Шахтер уверенно лидирует в турнирной таблице УПЛ, набрав 47 очков после 17 туров. Второй идет Заря, в активе которой 34 пункта. Динамо четвертое - 33 очка.

В следующем туре Шахтер на выезде сыгграет на выезде с Зарей. Матч состоится в субботу, 14 декабря, в 17:00 по киевскому времени.