Звезда Шахтера может перейти в Баварию

Тете может перейти в Баварию / ФК Шахтер

Мюнхенская Бавария заинтересована в приобретении полузащитника донецкого Шахтера Тете, сообщает Sport Arena.

По информации источника, представители "Рекордмайстера" уже выходили на украинский клуб по поводу 19-летнего футболиста. Детали потенциального трансфера пока остаются неизвестны.

Тете перешел в Шахтер зимой этого года из Гремио за 15 млн евро, не выступая до этого на профессиональном уровне. С дончанами успел выиграть чемпионат и Кубок Украины. В матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов против Динамо Загреб (3:3) забил свой первый гол на евроарене. В целом хавбек сыграл за дончан 26 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 6 ассистов.

В 2015 году Бавария подписала полузащитника "горняков" Дугласа Косту за 23 млн евро. В составе мюнхенцев бразилец провел 2 сезона, затем перешел в туринский Ювентус, где выступает и ныне.

Шахтер после 17 туров лидирует в турнирной таблице УПЛ, набрав 47 очков. В последнем матче подопечные Луиша Каштру обыграли дома Олимпик со счетом 3:0.