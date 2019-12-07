Малиновский забил шедевральный гол за Аталанту

Руслан Малиновский забил невероятный гол Вероне / ФК Аталанта

Аталанта дома в драматическом матче победила Верону, а Руслан Малиновский стал автором фантастического гола в ворота новичка Серии А.

Украинец принял мяч после передачи Хетебура, и пушечным ударом из-за пределов щтрафной поразил "девятку" ворот соперника, сравняв счет в конце первого тайма. Это первый гол хавбека в чемпионате Италии.

Малиновский перешел в Аталанту летом этого года из Генка, однако пока не является полноценным основным игроком в обойме Джан Пьеро Гасперини, появляясь в старте лишь периодически.

Аталанта после 15 туров занимает шестую строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 28 очков. Верона располагается на девятой позиции, имея в активе 18 пунктов.

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Напомним, уже в 6 туре группового этапа Лиги чемпионом бергамаски сыграют на выезде против донецкого Шахтера. Матч состоится 11 декабря в 19:55 по киевскому времени на харьковском стадионе ОСК Металлист.