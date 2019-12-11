Шахтер - Аталанта: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Шахтер - Аталанта: онлайн-трансляция матча / ФК Шахтер

Матч Шахтер - Аталанта является решающим в 6 туре группового этапа Лиги чемпионов. Игра начнется в 19:55 по киевскому времени.

"Горняки" в случае победы оформят выход в 1/8 финала турнира. Также это возможно в случае ничьей и параллельно осечке Динамо Загреб в матче с Манчестер Сити. Аталанта из безнадежного аутсайдера также превратилась в претендента на плей-офф, а потому матч в Харькове обещает быть очень интересным.

В первом матче между этими командами Шахтер одержал победу в Италии на стадионе Джузеппе Меацца на последних секундах встречи. В прошлом туре "горняки" сенсационно отобрали очки у Манчестер Сити на выезде, повысив свои шансы на весну в Лиге чемпионов.

Аталанта впервые в истории принимает участие в самом престижном клубном турнире Европы. Напомним, в составе бергамасков выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, который недавно отличился шедевральным голом в ворота Вероны.

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