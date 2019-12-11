Экс-партнер Шевченко возглавил гранда Серии А

Дженнаро Гаттузо возглавил Наполи / ФК Наполи

Наполи на своем официальном сайте сообщил о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера. Контракт рассчитан на полтора года.

"Рино" сменил на посту своего бывшего наставника в Милане Карло Анчелотти, который был уволен из-за неудачных результатов в Серии А (7 место после 15 туров и отставание от лидера на 17 очков).

Ранее британские и итальянские СМИ сообщали, что на Анчелотти претендуют Арсенал и Эвертон, которые также уволили своих наставников из-за неудачных результатов.

Ранее Гаттузо возглавлял родной Милан с 2017 по 2019 годы, однако не смог вернуть "россонери" в Лигу чемпионов и после сезона 2018/19 подал в отставку по собственному желанию.

В качестве футболиста Дженнаро играл бок о бок с Андреем Шевченко в Милане и выигрывал с ним Лигу чемпионов в сезоне 2002/03. Ранее итальянские СМИ сватали на Сан Сиро наставника сборной Украины, однако тот будет руководить "сине-желтыми" до конца финальной части Евро-2020.