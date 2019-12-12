Звезда Шахтера обвинил партнеров в неуважении к клубу

Тарас Степаненко наехал на партнеров по команде / Официальный сайт ФК Шахтер

Тарас Степаненко после разгромного поражения в матче 6 тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер - Аталанта (0:3) наехал на некоторых партнеров по команде, обвинив их в неуважении к клубу.

"Мы получаем желтые карточки за то, что некоторые отбрасывают мячи, выбивают, а потом не едут на важный матч с Зарей. Это вопрос уважения к команде, к клубу и болельщикам. Я считаю, это неправильно. Какой бы результат ни был, нужно относиться с уважением к себе и к тому клубу, который так много для тебя сделал", - цитирует Степаненко официальный сайт Шахтера.

Он не понимает, почему кто-то позволяет себе подобное поведение.

"Почему некоторые люди играют с травмами, отдаются полностью и хотят что-то делать для этого клуба, даже несмотря на ошибки, а другие позволяют себе такие ситуации?", - добавил полузащитник.

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Также футболист извинился за третий гол бергамасков, пропущенный по его вине.

"Приношу извинения за свою ошибку: не видел того игрока, который стоял перед воротами. Мне сзади подсказали, что я один. Подумал, сброшу мяч на вратаря и мы быстро начнем следующую атаку, а сбросил на соперника, который забил. Для меня лично этот эпизод очень неприятен", - заявил Степаненко.

Донецкий Шахтер продолжит свои выступления уже в Лиге Европы. Аталанта в своем дебютном сезоне в Лиге чемпионов смогла пробиться в плей-офф, хотя до 6 тура занимала последнюю строчку в группе С.