Шахтер проиграл Аталанте и вылетел в Лигу Европы

Шахтер вышел в плей-офф Лиги чемпионов / ФК Шахтер

Матч Шахтер - Аталанта в 6 туре группового этапа Лиги чемпионов был решающим для всех. В итоге, бергамаски, а в параллельном поединке Манчестер Сити одолел на выезде Динамо Загреб. Это означает, что подопечные Джан Пьеро Гасперини оформили выход в 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы.

В первой десятиминутке бергамаски захватили инициативу и создали пару опасных эпизодов. В частности, хорошую возможность потерял Алехандро Гомес после грубой ошибки Сергея Кривцова. Позже Шахтер начал отвечать своими моментами и прекрасную возможность имел Жуниор Мораес, но голкипер Аталанты Голлини отбил его удар головой.

После перерыва в составе Аталанты на поле появился Руслан Малиновский, а команды продолжили обмениваться опасными моментами. В итоге, итальянцы смогли открыть счет. Алехандро Гомес прострелил на Кастаня, и тот сначала пробил в Пятова, а затем сыграл на добивании. Также Додо умудрился заработать две желтых и оставил "горняков" в меньшинстве. За 10 минут до конца основного времени Пашалич удвоил преимущество Аталанты. А на последних секундах Госенс окончательно добил дончан. Финальный свисток зафиксировал счет 3:0 в пользу Аталанты.

В итоге, Шахтер уступил на своем поле и вылетел в Лигу Европы. Аталанта вырвала вторую строчку и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, а Динамо Загреб проиграл Манчестер Сити и остался без еврокубков.

Шахтер - Аталанта - 0:3

Гол: Кастань, 65, Пашалич, 80, Госенс, 90+4

Предупреждения: Алан Патрик, 50 - Муриэль, 23, Фройлер, 75, Хатебур, 90+1

Удаление: Додо, 77

Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Патрик, Тете (Марлос, 59), Коваленко (Соломон, 71), Тайсон (к), Мораес

Аталанта: Голлини, Масиелло (Малиновский), Джимшити, Паломино, Кастань, Де Рон, Фройлер, Госенс, Пашалич, Гомес (к) (Хатебур, 90), Муриэль