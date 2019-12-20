Джошуа - Пулев: промоутер британца назвал потенциальную дату боя

Джошуа Пулев: известна потенциальная дата боя / Reuters

Эдди Хирн в интервью Boxing Scene рассказал, когда должен состояться бой Джошуа - Пулев. Кубрат Пулев является претендентом на пояс по версии IBF.

"Его следующий бой состоится в апреле, и я чувствую, что это будет Пулев. Джошуа не хочет освобождать пояса, они нравятся ему. Нам нужно поговорить с санкционирующими органами, поэтому мы написали письмо в IBF и WBO. Кто будет первым?", - сказал Хирн.

При этом промоутер сказал, что должен настаивать на кандидатуре Александра Усика.

"Но я также представляю Усика и должен настаивать на его кандидатуре", - добавил Хирн.

Кроме того, он и Джошуа будут следить за реваншем Уайлдер - Фьюри, так как Энтони хочет стать абсолютным чемпионом.

"Джошуа действительно хочет бороться за абсолютное чемпионство, поэтому мы будем следить за тем, что произойдет в реванше Уайлдер - Фьюри", - заявил промоутер.

Ранее Энтони Джошуа заявил, что предпочел бы провести бой с Александром Усиком, который является претендентом по линии WBO.