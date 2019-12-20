Динамо отреагировало на допинг-скандал с Бесединым

Динамо отреагировало на допинг-пробу Беседина / Денис Руденко

Киевское Динамо дало официальный ответ по поводу скандала с допинг-пробой нападающего Артема Беседина.

"19 декабря 2019 года ФК Динамо Киев был официально уведомлен о возможном нарушении Артемом Бесединым антидопинговых правил УЕФА. На данный момент все нюансы и обстоятельства выясняются", - говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Также в пресс-службе "бело-синих" добавили, что клуб не может раскрыть деталей, в том числе из-за правил конфиденциальности.

"Поэтому, а также соблюдая требования о конфиденциальности, ФК Динамо Киев не может предоставить футбольной общественности более детальную информацию до окончания соответствующих процедур", - добавила пресс-служба.

Напомним, ранее появилась информация, что форвард Артем Беседин не прошел допинг-тест после матча 5 тура группового этапа Лиги Европы Мальме - Динамо (4:3). Позже киевляне сыграли вничью с Лугано (1:1) и впервые за 8 лет не смогли преодолеть групповой турнир ЛЕ.