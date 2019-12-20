Форвард Динамо провалил допинг-тест

Беседин провалил допинг-тест / УНИАН

Артем Беседин не прошел допинг-тест после матча Мальме - Динамо (4:3), сообщает программа ТаТоТаке в своем Telegram-канале. Футболист отстранен от футбольной деятельности на 30 дней.

По информации источника, расследование только началось. Детали пока неизвестны. Напомним, сейчас игроки Динамо находятся в отпуске, так как осенняя часть УПЛ была завершена матчем 18 тура против Десны (1:0). Перед этим подопечные Алексея Михайличенко сыграли вничью с Лугано (1:1) и впервые за 8 лет не смогли преодолеть групповой этап Лиги Европы.

Напомним, WADA официально отстранило Россию от участия в крупных спортивных состязаниях на 4 года, включая Олимпиаду-2020 и чемпионат мира-2022. Однако на Евро-2020 РФ сможет сыграть под своим флагом, так как это континентальное первенство.

Владимир Путин жестко раскритиковал решение Всемирного антидопингового агентства, а РУСАДА обжалует его.